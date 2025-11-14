مباريات الأمس
جمال حمزة ينعي محمد صبري برسالة مؤثرة

كتب : هند عواد

10:08 ص 14/11/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري
  • عرض 9 صورة
    محمد صبري

كتبت-هند عواد:

نعى جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، زميله السابق محمد صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث أليم تعرض له في التجمع الخامس.

وكتب جمال حمزة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.. صدق الله العظيم".

وأضاف: "لحد دلوقتي كنت مستني أي حد يقولي إن الخبر مش بجد أو في حاجة غلط، ربنا يرحم أخويا الكبير وكابتني ونجم نادي الزمالك الكابتن محمد صبري ويصبرنا على فراقه ربنا يرحمك يا صبري".

جمال حمزة

جمال حمزة الزمالك محمد صبري وفاة محمد صبري سبب وفاة محمد صبري

