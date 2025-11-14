جمال حمزة ينعي محمد صبري برسالة مؤثرة

"تمنى أن تكون آخر أحزان الزمالك".. ماذا قال محمد صبري في آخر ظهور له؟

كتبت-هند عواد:

نعى جمال حمزة لاعب الزمالك السابق، زميله السابق محمد صبري، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر حادث أليم تعرض له في التجمع الخامس.

وكتب جمال حمزة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.. صدق الله العظيم".

وأضاف: "لحد دلوقتي كنت مستني أي حد يقولي إن الخبر مش بجد أو في حاجة غلط، ربنا يرحم أخويا الكبير وكابتني ونجم نادي الزمالك الكابتن محمد صبري ويصبرنا على فراقه ربنا يرحمك يا صبري".