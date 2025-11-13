الغندور يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع محمد عبدالمنعم لعودته للفريق

نفى الإعلامي خالد الغندور، كل ما تردد في الفترة الماضية عن تواصل مسؤولي النادي الأهلي مع مدافع الفريق السابق محمد عبدالمنعم، وذلك لبحث عودته لصفوف المارد الأحمر مرة أخرى.

وقال الغندور مساء اليوم الخميس، في برنامجه ستاد المحور: " إدارة الأهلي لم تتواصل مع محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي منذ بداية شهر أكتوبر الماضي".

وأكد الغندور أن اللاعب كان قد طلب في ذلك التوقيت مهلة للتفكير في موقفه من العودة إلى صفوف الأهلي، دون أن يعلن قراره النهائي سواء بالموافقة أو الرفض.

وأوضح:" آخر اتصال جرى بين الطرفين كان مطلع أكتوبر، حيث تم خلالها مناقشة إمكانية عودته إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب طلب وقتًا لدراسة الموقف من جميع الجوانب قبل الرد النهائي، ومنذ ذلك الحين لم يحدث أي تواصل جديد بين الجانبين.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تُجدّد محاولات التواصل مع عبد المنعم في الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن النادي أغلق الملف مؤقتًا لحين وضوح موقف اللاعب النهائي ورؤية الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب لاحتياجات الفريق الدفاعية في المرحلة القادمة.