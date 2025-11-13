مباريات الأمس
هزيمة الإنتاج وفوز كفر الزيات..نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الخميس

كتب - محمد عبد السلام:

10:41 م 13/11/2025

نتائج مباريات اليوم

أقيمت اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر، العديد من المباريات القوية في دوري المحترفين المصري (دوري الدرجة الثانية).

وشهدت مسابقة دوري الدرجة الثانية المصري اليوم الخميس، لعب 5 مباريات، أبرزها فوز أسوان على الإنتاج الحربي، بينما تلقي السكة الحديد الهزيمة أمام مالية كفر الزيات.

نتائج مباريات اليوم الخميس

بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات - (2-2)

أبوقير للأسمدة ضد بروكسي - (2-1)

الإنتاج الحربي ضد أسوان - (0-1)

بلدية المحلة ضد القناة - (0-0)

السكة الحديد ضد مالية كفر الزيات - (1-2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري الدرجة الثانية نتائج مباريات اليوم دوري المحترفين المصري أسوان الإنتاج الحربي

إعلان

إعلان

