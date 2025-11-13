هزيمة الإنتاج وفوز كفر الزيات..نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الخميس
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر، العديد من المباريات القوية في دوري المحترفين المصري (دوري الدرجة الثانية).
وشهدت مسابقة دوري الدرجة الثانية المصري اليوم الخميس، لعب 5 مباريات، أبرزها فوز أسوان على الإنتاج الحربي، بينما تلقي السكة الحديد الهزيمة أمام مالية كفر الزيات.
نتائج مباريات اليوم الخميس
بترول أسيوط ضد المصرية للاتصالات - (2-2)
أبوقير للأسمدة ضد بروكسي - (2-1)
الإنتاج الحربي ضد أسوان - (0-1)
بلدية المحلة ضد القناة - (0-0)
السكة الحديد ضد مالية كفر الزيات - (1-2)