بعد احتفاله بخطوبتهما.. من هي جوليان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

علق محمد أبو جبل حارس مرمي فريق موردن سبورت، على ما يثار خلال الفترة الماضية، بشأن اعتراضه على عدم انضمامه لصفوف المنتخب الوطني.

وكتب أبو جبل عبر حسابة الرسمي على موقع "إنستجرام" اليوم الخميس: "أحب أوضح إنني لا أعترض على عدم وجودي في قائمة المنتخب، وكل التقدير والاحترام لكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل، ولكابتن سعفان الصغير مدربي المحترم"

وأضاف: "كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني للمنتخب الثاني بقيادة الكابتن القدير حلمي طولان والسد العالي كابتن عصام الحضري".

ويذكر أن حسام حسن قد أعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر شهر نوفمبر الجاري، والذي انطلق في يوم 10 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.