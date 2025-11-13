مباريات الأمس
هل حسم الأهلي صفقة الجزار؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب-مراسل مصراوي:

04:49 م 13/11/2025
    محمود الجزار (2)
    محمود الجزار (1)
    محمود الجزار (4)

توصل الأهلي مع محمود الجزار لاعب وسط البنك الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد معه، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده.

وينتهي عقد محمود الجزار مع البنك الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، بالتالي يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي تواصل مع محمود الجزار لإمكانية ضمه".

وأضاف: "الجزار رحب بالعودة إلى الأهلي مرة أخرى، لكن لم يحدث اتفاق نهائي، والأهلي لم يتواصل مع البنك الأهلي لضمه في يناير، إذ أن التواصل كان مع اللاعب فقط".

ولعب الجزار ضمن صفوف فريق الأهلي تحت 21 عاما، من 2018 حتى عام 2021، عندما انتقل إلى الجونة.

محمود الجزار الأهلي صفقات الأهلي

