بينهم نادي شيكابالا.. الفرق المتأهلة لدور الـ32 من كأس مصر

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، الثانية عشر ظهر يوم السبت المقبل 15 نوفمبر، موعدا لإقامة قرعة دور الـ32 من كأس مصر 2025-26.

وحسم 11 فريق تأهلهم إلى دور الـ32 من من كأس مصر، منهم فريق G الذي محمود "شيكابالا" قائد الزمالك السابق رئاسته، إضافة إلى فرق الدوري المصري الممتاز وعددهم 21.

وجاءت الفرق الصاعدة من الأدوار التمهيدية كالتالي: مسار، بلدية المحلة، دكرنس، جي، بورفؤاد، القناة، السكة الجديد، بترول أسيوط، وي، أبو قير للأسمدة، تليفونات بني سويف.

