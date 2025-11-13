مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

بينهم نادي شيكابالا.. الفرق المتأهلة لدور الـ32 من كأس مصر

كتب : هند عواد

02:24 م 13/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر (3)
  • عرض 5 صورة
    فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، الثانية عشر ظهر يوم السبت المقبل 15 نوفمبر، موعدا لإقامة قرعة دور الـ32 من كأس مصر 2025-26.

وحسم 11 فريق تأهلهم إلى دور الـ32 من من كأس مصر، منهم فريق G الذي محمود "شيكابالا" قائد الزمالك السابق رئاسته، إضافة إلى فرق الدوري المصري الممتاز وعددهم 21.

وجاءت الفرق الصاعدة من الأدوار التمهيدية كالتالي: مسار، بلدية المحلة، دكرنس، جي، بورفؤاد، القناة، السكة الجديد، بترول أسيوط، وي، أبو قير للأسمدة، تليفونات بني سويف.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. موعد انضمام مرموش لمنتخب مصر.. وبيراميدز يتخطى الأهلي في التصنيف

مجانا.. السفير المغربي يكشف شروط حضور الجماهير المصرية أمم أفريقيا


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس مصر فريق جي شيكابالا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية
سحب متفرقة وفرص أمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور