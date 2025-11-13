"ده تحرك شخصي".. بشير التابعي يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب زيزو

انتقد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصرف مجلس إدارة نادي الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد لاعب الأهلي أحمد السيد زيزو، معتبرًا أن الخطوة كانت غير موفقة وتسببت في تصعيد غير ضروري بين الناديين.

وقال التابعي، في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "CBC"، إن إدارة الزمالك كان عليها التركيز في الملفات الأهم، وعلى رأسها أزمة عدم خصم ثلاث نقاط من الأهلي في الموسم الماضي، ومواصلة التصعيد في هذا الملف إلى الجهات العليا، بدلًا من الانشغال بما وصفه بـ"قضايا جانبية" مثل واقعة عدم المصافحة.

وأضاف التابعي أن قضية زيزو أخذت طابعًا شخصيًا لا يخدم مصلحة النادي، مشيرًا إلى أن الزمالك في حاجة إلى قرارات مدروسة تحفظ هيبته بدلاً من إثارة الجدل دون نتائج ملموسة.

وفي سياق آخر، أبدى نجم الزمالك السابق استغرابه من انضمام طاهر محمد طاهر إلى قائمة منتخب مصر الحالية، رغم تراجع مستواه بعد عودته من الإصابة، مؤكدًا أن اختياره يثير علامات استفهام حول معايير الاختيار في المنتخب.

وأوضح أن طاهر، وفقًا للمستوى الفني الحالي، لن يكون ضمن قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، مشددًا على أن الجهاز الفني كان من الأفضل أن يمنح الفرصة في المعسكر الحالي للعناصر الأساسية التي ينوي الاعتماد عليها في البطولة تحت قيادة حسام حسن.