"هدية خاصة".. ماذا يفعل محمد صلاح مع العناصر الجديدة في منتخب مصر؟

مع بداية كل معسكر لمنتخب مصر، ينضم عناصر جديدة يظهرون لأول مرة بقميص الفراعنة، ويحرص الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، دومًا على دعمهم وتحفيزهم، بإهدائهم قميصًا موقعًا عليه منه.

ففي مارس 2018، انضم نجم الأهلي محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي آنذاك، لأول مرة إلى معسكر منتخب مصر في سويسرا، لمواجهة البرتغال وديًا، استعدادًا لكأس العالم روسيا 2018، وقام صلاح بإهدائه قميصه.

ومنذ تلك اللحظة، اعتاد محمد صلاح على إهداء الوجوه الجديدة بمنتخب مصر قميصه، ففي عام 2021، أهدى محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش آنذاك قميصه، وفي معسكر سبتمبر 2024 كرر الأمر مع الثنائي محمد شحاتة لاعب الزمالك وحمزة علاء حارس الأهلي.

وفي معسكر منتخب مصر الحالي، المقام في دبي، أهدى الثنائي مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا ومحمد إسماعيل مدافع الزمالك قميصه.

ومن ضمن اللاعبين الذين أهداهم صلاح قميصه، في الظهور الأول لهم مع منتخب مصر، مصطفى شوبير، محمد أمين أوفا، محمد الشامي، محمود زلاكة، عمرو الجزار، محمد رضا بوبو، محمد ربيعة.

