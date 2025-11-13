مباريات الأمس
"لا زيزو ولا ميزو".. تعليق ناري من مجدي عبدالغني على ما حدث في نهائي السوبر

كتب : محمد خيري

10:35 ص 13/11/2025
أعرب مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، عن استيائه من تصرف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، في نهائي السوبر المصري، وعدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك خلال مراسم التتويج، مؤكدا أنه تصرف غير لائق ولا يليق باسم نادٍ كبير مثل الأهلي.

وقال "عبد الغني" خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "أنا لو مكان زيزو كنت هسلم على هشام نصر، لأن في مواقف معينة لا يجوز فيها إن الواحد ياخد موقف شخصي، خصوصًا لما يكون بيمثل سمعة دولة أو فريق".

وأوضح: "أنا بقابل ناس بتتكلم في ضهري وبسلم عليهم عادي، لكن اللي حصل دا غلط كبير، بيزيرا كمان ما سلمش على الوزير، وأعتقد إنه ما يعرفوش".

وأضاف: "وجهة نظري إن لو زيزو مش هيقدر يسلم، مكنش يطلع يستلم الميدالية، لأنك طالما سلمت على واحد يبقى لازم تسلم على كل اللي واقفين".

وأكمل: "وجهة نظري أن مفيش لاعب في الدوري المصري يستحق ياخد مليون دولار أو مليون ونص دولار.. لا زيزو ولا ميزو يستحق المبلغ دا".

وتابع: "إحنا وإحنا بنتفرج مش شايفين سوبر مان، اللي ياخد الرقم دا لازم يكون مارادونا، يراوغ اللاعبين ويسجل من المرمى للمرمى".

واختتم تصريحاته: "كنت متوقع هزيمة الزمالك، لأن اسكواد الفريق أقل من اسكواد الأهلي، والكرة دلوقتي تطورت وأصبح النادي اللي عنده قدرات مالية هو صاحب القوة العظمى."

زيزو هشام نصر الأهلي النادي الأهلي الزمالك مجدي عبدالغني نهائي السوبر المصري

أحدث الموضوعات

