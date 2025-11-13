أول تعليق من محمد إسماعيل على انضمامه لمنتخب مصر

أعرب محمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بانضمامه إلى معسكر المنتخب المصري الأول لأول مرة في مسيرته.

وقال إسماعيل في تصريحات لقناة أون سبورت:" كنت مبسوط جدًا بخبر انضمامي لمنتخب مصر، ودى حاجة كبيرة وشرف لأي لاعب".

وتابع:" الحمد لله إن الخطوة دي حصلت، وبشكر الجهاز الفني والكابتن حسام حسن اللي بيهتم بكل التفاصيل وبيبص على كل اللعيبة".

وأضاف: "إن شاء الله أكون عند حسن ظن الجهاز الفني، وأقدر أقدم مستوى كويس مع المنتخب".

واختتم لاعب الزمالك حديثه مؤكدًا: "إن شاء الله نقدر نحقق حاجة كويسة مع بعض كلنا في الفترة الجاية".

إقرأ أيضًا..

بيراميدز يتخطي الأهلي وصدمة للزمالك.. الكشف عن تصنيف الأندية عالميًا

ما موقف زيزو..؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري