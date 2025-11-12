أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على تواجد اللجنة الإدارية بالزمالك

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات عبر قناة المحور، أن اللجنة التي تواجدت اليوم داخل نادي الزمالك تابعة للجهة الإدارية في الجيزة، ومهمتها الأساسية هي مراجعة وفحص التقارير المالية والإدارية الخاصة بالنادي.

وأوضح الشاذلي أن دور وزارة الشباب والرياضة يتركز في الرقابة المالية والإدارية على مختلف الهيئات الرياضية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال لجان تفتيش دورية تمر على الأندية والاتحادات بشكل منتظم لضمان سلامة الإجراءات.

وأشار إلى أن لجان التفتيش لا تستهدف نادي الزمالك تحديدًا، وإنما تأتي ضمن خطة عامة تشمل جميع الأندية في الجمهورية، ومن بينها الأهلي والزمالك وغيرهما.

وشدد المتحدث الرسمي على أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مستمر في عمله بصورة طبيعية، نافيًا ما تردد عن صدور أي قرار بتجميد المجلس أو إحالته للنيابة العامة، مؤكدًا أن كل ما يجري يدخل في نطاق الإجراءات الرقابية الروتينية التي تقوم بها الوزارة.

