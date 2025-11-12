مباريات الأمس
أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على تواجد اللجنة الإدارية بالزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

11:29 م 12/11/2025 تعديل في 13/11/2025
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات عبر قناة المحور، أن اللجنة التي تواجدت اليوم داخل نادي الزمالك تابعة للجهة الإدارية في الجيزة، ومهمتها الأساسية هي مراجعة وفحص التقارير المالية والإدارية الخاصة بالنادي.

وأوضح الشاذلي أن دور وزارة الشباب والرياضة يتركز في الرقابة المالية والإدارية على مختلف الهيئات الرياضية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال لجان تفتيش دورية تمر على الأندية والاتحادات بشكل منتظم لضمان سلامة الإجراءات.

وأشار إلى أن لجان التفتيش لا تستهدف نادي الزمالك تحديدًا، وإنما تأتي ضمن خطة عامة تشمل جميع الأندية في الجمهورية، ومن بينها الأهلي والزمالك وغيرهما.

وشدد المتحدث الرسمي على أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مستمر في عمله بصورة طبيعية، نافيًا ما تردد عن صدور أي قرار بتجميد المجلس أو إحالته للنيابة العامة، مؤكدًا أن كل ما يجري يدخل في نطاق الإجراءات الرقابية الروتينية التي تقوم بها الوزارة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة الزمالك نادي الزمالك اللجنة الإدارية بالزمالك

"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت