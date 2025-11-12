مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

"أثرت على السوبر".. ميدو ينتقد توقيت إعلان قائمة المنتخب

كتب : نهي خورشيد

10:53 م 12/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    الأهلي والزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، استياءه من توقيت إعلان قائمة منتخب مصر للتوقف الدولي الحالي في شهر نوفمبر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية:"كان من الأفضل الانتظار حتى نهاية بطولة السوبر ثم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب، حتى لا يتأثر تركيز اللاعبين المشاركين في المباراة النهائية".

وأضاف:"سعيد بعودة حارس بيراميدز أحمد الشناوي إلى صفوف المنتخب، فهو يستحق التواجد في ظل أدائه المميز خلال الموسم الحالي".

واختتم حديثه قائلاً:"أتوقع أن يصل منتخب مصر إلى مراحل متقدمة في كأس الأمم، على الأقل إلى الدور نصف النهائي، ولم لا قد نحقق اللقب من جديد بقيادة العميد حسام حسن، خاصة مع الروح القتالية والعزيمة الكبيرة التي تميز عناصر الحالية للفراعنة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو كأس السوبر المصري الأهلي الزمالك منتخب مصر قائمة المنتخب حسام حسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت