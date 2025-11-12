أبدى الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، استياءه من توقيت إعلان قائمة منتخب مصر للتوقف الدولي الحالي في شهر نوفمبر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية:"كان من الأفضل الانتظار حتى نهاية بطولة السوبر ثم الإعلان الرسمي عن قائمة المنتخب، حتى لا يتأثر تركيز اللاعبين المشاركين في المباراة النهائية".

وأضاف:"سعيد بعودة حارس بيراميدز أحمد الشناوي إلى صفوف المنتخب، فهو يستحق التواجد في ظل أدائه المميز خلال الموسم الحالي".

واختتم حديثه قائلاً:"أتوقع أن يصل منتخب مصر إلى مراحل متقدمة في كأس الأمم، على الأقل إلى الدور نصف النهائي، ولم لا قد نحقق اللقب من جديد بقيادة العميد حسام حسن، خاصة مع الروح القتالية والعزيمة الكبيرة التي تميز عناصر الحالية للفراعنة".