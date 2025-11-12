الغندور يكشف مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

صحيفة مغربية تكشف موقف أشرف حكيمي من أمم أفريقيا

"أثرت على السوبر".. ميدو ينتقد توقيت إعلان قائمة المنتخب

"وقفت عند تلك النقطة".. بتروجيت يكشف آخر تطورات انتقال حامد حمدان للزمالك

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، مصير أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للقلعة البيضاء، بعد خسارة لقب السوبر المصري بالهزيمة أمام الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أحمد عبد الرؤوف مكمل مع الزمالك لنهاية شهر 12، وتحديدًا مباراتي الكونفدرالية أمام زيسكو الزامبي في مصر وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي هناك".

وأضاف:"وبينهم مباراة سموحة في الدوري لو لم تؤجل، وفي فترة التوقف الطويلة سيكون القرار النهائي".

وفي سياق متصل، يقع الفريق الكروي بالفارس الأبيض في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التى تضم كلاً من المصري البورسعيدي، زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.