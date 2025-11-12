أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبة مالية على نجم وسط النادي الأهلي أحمد سيد زيزو، بسبب ما بدر منه تجاه هشام نصر، نائب رئيس الفارس الأبيض.

ووقع الاتحاد المصري لكرة القدم غرامة مالية على زيزو، قدرها 50 ألف جنيه، بعدما رفض مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك، خلال تواجده على منصة التتويج.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم،ـ أعلن منذ قليل عن عقوبات مباراة السوبر المصري، لم يتم ذكر زيزو في العقوبات، قبل أن يتم تعديل البيان وتقدم اعتذار، ثم الإعلان عن توقيع عقوبة على اللاعب.

وذكر الاتحاد المصري في بيانه، أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب صاحب الـ29 عاما، بسبب عدم التزامه بالبروتوكول الخاص بمراسم التتويج عقب المباراة.

وكان المارد الأحمر، تمكن من حصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالإمارات.

أقرأ أيضًا:

"عروض سعودية".. شوبير يكشف موقف أليو ديانج داخل الأهلي

تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي