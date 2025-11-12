"ينطبق على شيكابالا وإمام عاشور".. تعليق ناري من الغندور على بيان الأهلي

ما موقف زيزو.. ؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري

يرى محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أن ما فعله زيزو خلال مراسم تتويج الأهلي بالسوبر المصري مع هشام نصر خطأ جسيما.

وقال "عبدالجليل" في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "دولاب المبادئ في الأهلي انتهي، وما فعله زيزو مع هشام نصر خطأ كبير".

وأضاف: "لو كان صالح أو طارق سليم موجودين في الأهلي زيزو عمره ما يقدر يعمل اللي عمله مع هشام نصر".

وتابع: "الزمالك كان نداً أمام الأهلي رغم الأزمات والمشاكل التي تحاصر النادي .. والأهلي سيبقى أعظم نادي في الكون".

وواصل: "على لاعبي الزمالك أن يدركوا أهمية قميص الأبيض وهناك لاعبين أقل من اسم نادي الزمالك، مثل محمد إسماعيل وعمرو ناصر".

وتابع: "الزمالك اختصر خسارة نهائي السوبر أمام الأهلي، في أزمة هشام نصر مع أحمد سيد زيزو، دون التركيز على النواقص الفني والأزمات الإدارية".

وأختتم تصريحاته: "محمد إسماعيل لاعب الزمالك تعرض للإصابة أمام الأهلي بسبب الخوف من المباراة".