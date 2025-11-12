منتخب مصر بالقميص الأحمر في مواجهة أوزباكستان الودية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وأوزبكستان الودية في اللقاء المقرر له بعد غدا الجمعة، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب أوزبكستان الطاقم الأبيض.

وتنطلق منافسات البطولة الودية في الإمارات بمشاركة 4 منتخبات هي: مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وإيران، وتُقام خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر بمدينة العين.

وحضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مدير المهمات.

أقيم الاجتماع الفني باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين والمستضيف لمباراة مصر و أوزبكستان.