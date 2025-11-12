مباريات الأمس
نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية: "جون إدوارد لم ينجح"

كتب : محمد خيري

11:50 ص 12/11/2025

جون إدوارد

رأى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن تجربة جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، غير ناجحة حتى الآن.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: "فترة جون إدوارد غير ناجحة على الإطلاق حتى الآن، بالنظر إلى نتائج الفريق والصفقات التي أبرمها".

وتساءل عبد اللطيف قائلًا: "هل الصفقات التي تم إبرامها ترقى لمستوى اللعب في نادي الزمالك؟".

وأشار عبد اللطيف إلى أنه كان مع تجربة تعيين مدير رياضي للنادي، لأن هذه الفكرة غير موجودة في مصر بالشكل الأمثل.

وتحدث عبد اللطيف عن أن هناك حالة إخفاق داخل نادي الزمالك على مستوى الفرق، مضيفًا أن ألعاب الصالات لا تقدم المردود المنتظر في الزمالك خلال الفترة الماضية.

جون إدوارد نجم الزمالك تصريحات وليد صلاح عبد اللطيف

