"بعد التتويج بالسوبر".. لاعب الأهلي يؤدي مناسك العمرة

كتب : يوسف محمد سعيد

08:29 م 11/11/2025
    محمد سيحا (2)
    محمد سيحا (1)

استغل محمد سيحا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فترة الراحة السلبية التي منحها توروب للاعبين، بعد السوبر المصري، ليتجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.


وظهر حارس مرمى الأهلي محمد سيحا اليوم الثلاثاء، وهو مرتديا ملابس الإحرام من أمام الكعبة، أثناء أدائه مناسك العمرة.


وفي سياق متصل منح ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات، بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري.


وكان المارد الأحمر، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الزمالك، يوم الأحد الماضي الموافق 9 نوفمبر الجاري، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري.


ويذكر أن المارد الأحمر، رفع عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري إلى اللقب رقم 16، فيما توقف رصيد الزمالك بالبطولة عند 4 ألقاب فقط.

والجدير بالذكر أن فوز الأهلي بلقب السوبر المصري، منح سيحا أول ألقابه منذ انضمامه إلى المارد الأحمر.

موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا



تصريحات غاضبة وعملية مفاجئة.. القصة الكاملة لأزمة لامين يامال ومنتخب إسبانيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد سيحا النادي الأهلي السوبر المصري مناسك العمرة

