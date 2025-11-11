في ذكري وفاته.. كل ما تريد معرفته عن علاء على نجم الزمالك الراحل

تمر اليوم ذكرى رحيل علاء علي، نجم الزمالك السابق، الذي غادر دنيانا في 11 نوفمبر عام 2019 بعد صراع قصير مع المرض، تاركًا وراءه ذكرى طيبة داخل قلوب زملائه وجماهير الكرة المصرية.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن علاء على ومسيرته الكروية كالتالي:

ولد علاء الدين علي عبد الرحيم في 28 يناير 1988، وبدأ مشواره الكروي داخل قطاع ناشئي الزمالك، حيث تميز بتألقه اللافت ما جعله يصعد سريعًا إلى الفريق الأول في موسم 2007–2008، ليخوض أولى خطواته في عالم الاحتراف بقميص الفريق الذي تربى بين جدرانه.

ورغم موهبته الكبيرة، لم يحصل علاء علي على فرصته الكاملة داخل القلعة البيضاء، لينتقل بعدها إلى عدد من أندية الدوري الممتاز بحثًا عن المشاركة المنتظمة.

حيث لعب لتليفونات بني سويف، سموحة، طلائع الجيش، وادي دجلة، المصري البورسعيدي، وبتروجت الذي كان آخر محطاته قبل أن تُجبره الإصابة على الابتعاد عن الملاعب.

أرقام علاء علي مع الأندية

خلال مسيرته، خاض علاء علي ما يقرب من 158 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل نحو 19 هدفًا، وفقًا لإحصاءات موقع Transfermarkt.

بينما تشير بيانات موقع BeSoccer إلى مشاركته في 141 مباراة سجل خلالها 20 هدفًا.

متى توفي علاء علي لاعب الزمالك السابق؟

توفي علاء علي في 11 نوفمبر عام 2019 عن عمر ناهز 31 عامًا، بعد معاناة مع ورم في المخ استمر لعدة أشهر.

وخضع علاء علي قبل وفاته للعلاج لفترة طويلة في محاولة للتغلب على المرض، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ في الأيام الأخيرة، ليرحل بهدوء تاركًا صدمة كبيرة في الوسط الرياضي.