أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حملات على مستوى الجمهورية، تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة، لليوم الرابع، أسفرت عن غلق 899 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، خلال 24 ساعة.

غلق محال خالفت قرار ترشيد الكهرباء

وجاءت الحملات في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تم تحرير 899 مخالفة للمحلات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

إصلاح بالوعة صرف صحي

وفي سياق متصل، تم التعامل مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تضرر أحد المواطنين بسبب وجود بالوعة صرف صحي منخفضة بأحد المحاور بالقاهرة، مما أدى إلى تلفيات بسيارات المواطنين.

وأكدت الأجهزة المعنية أنها قامت بالتنسيق لإجراء أعمال الإصلاح والرصف للبالوعة، لضمان سلامة الطريق وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

اقرأ أيضا:

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح