يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء تعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، المطبقة خلال الفترة الحالية بهدف ترشيد استخدامات الطاقة، خلال فترة "أسبوع الأقباط"؛ ما دفع البعض للتساؤل عند عدد أيامه وأسبابه.



ويعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن "أسبوع الأقباط"؛ حيث يبدأ من يوم الأحد 5 أبريل 2026، والذي يوافق احتفال أحد الشعانين، ويستمر حتى يوم الإثنين 13 أبريل 2026، الموافق احتفالات شم النسيم، ويمثل هذا الأسبوع فترة ممتدة من المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتزامن مع أجواء الربيع التي يحرص خلالها المواطنون على الخروج للمنتزهات والحدائق لقضاء أوقات سعيدة.

عيد القيامة المجيد لعام 2026

ويتزامن هذا الأسبوع مع الاستعدادات داخل الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد لعام 2026، الذي يُعد من أهم الأعياد في العقيدة المسيحية، ويأتي في ختام فترة الصوم الكبير الذي يمتد لعدة أسابيع من العبادة والتأمل.

ويختتم عيدُ القيامة "أسبوعَ الآلام"؛ وهو من أكثر الفترات قدسية لدى الأقباط؛ حيث يمثل المرحلة الأخيرة من رحلة الصوم الكبير الذي بدأ يوم الإثنين 16 فبراير 2026، ويستمر حتى موعد عيد القيامة، وسط أجواء روحانية خاصة داخل الكنائس.

طقوس الكنائس خلال أسبوع الأقباط

وتتوشح الكنائس بالسواد، خلال "أسبوع الآلام"، في إشارة إلى أجواء الحزن والتأمل، وتُقام صلوات "البصخة المقدسة" التي تتضمن قراءات وتأملات يومية تستعرض أحداث الأيام الأخيرة في حياة السيد المسيح، وفق العقيدة المسيحية.

وتحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تنظيم صلوات وطقوس يومية خاصة بكل مرحلة من هذا الأسبوع، وسط حضور واسع من المصلين الذين يحرصون على المشاركة في هذه الأجواء الروحية المكثفة التي تجمع بين العبادة والتأمل.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أمس، إن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات أوصت، خلال الاجتماع، بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافتيريات والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط، على أن تعرض هذه التوصية على مجلس الوزراء، اليوم.

مواعيد غلق المحلات والمولات

وفقًا للمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، تغلق كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بما يشمل:

المراكز التجارية (المولات).

المطاعم والكافيهات والبازارات.

مسارح المنوعات والديسكوهات.



وتقرر أن يكون موعد الغلق اليومي في تمام الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور، على أن يتم تمديد العمل حتى العاشرة مساء فقط خلال يومَي الخميس والجمعة، وفي أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع.. ما القصة؟

رفع أسعار سلع بطاقات التموين "منحة الـ400 جنيه" لأبريل ومايو يونيو

حالة الطقس.. الأرصاد: موجة عدم استقرار استثنائية.. وذروة الأمطار مساء اليوم