شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، في فعاليات المعسكر الأول لبرنامج “حقوقي”، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية في بورسعيد، بمشاركة نحو 80 شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الدولة لتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان ودمجها في برامج بناء قدرات الشباب، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.



المعسكر الأول لبرنامج “حقوقي”

قدّم الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس ومسؤول تنسيق التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، جلسة تفاعلية حول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في تعزيزها، بالإضافة إلى آليات مشاركة الشباب في نشر الثقافة الحقوقية داخل المجتمع.

واستعرض ممدوح دور المجلس في نشر الوعي الحقوقي، ورصد الشكاوى، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فعالة مع المؤسسات التنفيذية، خاصة وزارة الشباب والرياضة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

كما تناولت الفعاليات محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على دور الشباب كفاعل رئيسي في تنفيذها، بما يعزز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية.

وأكد عضو المجلس أن الاستثمار في وعي الشباب بحقوق الإنسان لم يعد خيارًا، بل ضرورة أساسية لضمان استدامة هذه الحقوق على أرض الواقع، وأن برنامج «حقوقي» يمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد قادر على فهم حقوقه وواجباته، والمشاركة بفاعلية في تعزيزها داخل المجتمع.

وأضاف أن المجلس يعمل على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة، لإتاحة المعرفة الحقوقية للشباب بشكل مبسط وعملي، بما يعزز من دورهم كشركاء حقيقيين في دعم ثقافة حقوق الإنسان، مشددًا على أن الشباب ليسوا مجرد متلقين للمعرفة، بل هم فاعلون رئيسيون في نشر وترسيخ قيم الحقوق، وأن الاستراتيجية الوطنية تفتح أمامهم مساحة واسعة للمشاركة.

وأوضحت الفعالية توجه الدولة نحو الاستثمار في الشباب كركيزة أساسية لبناء مجتمع قائم على الوعي والمشاركة والمسؤولية.