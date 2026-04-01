شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، احتفالية "يوم الشهيد" التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بحضور اللواء أحمد حسن أبو شرق، مدير الجمعية، واللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أحمد مختار القاضي المستشار العسكري للمحافظة.

فعاليات الحفل

استُهلت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة للدكتور عبد الرحمن رضوان وكيل وزارة الأوقاف، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" استعرض بطولات وتضحيات أبناء الوطن في مواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنه واستقراره.

كلمة محافظ القليوبية

أكد محافظ القليوبية أن "يوم الشهيد" ليس مجرد مناسبة رسمية، بل هو عنوان لكرامة أمة وصمود شعب، مشددًا على أن ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية ما كان ليتحقق لولا تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.

ووجّه رسالة تقدير واعتزاز لأسر الشهداء والمصابين، واصفًا إياهم بـ"الأوسمة الحية" وشركاء النصر، مؤكدًا أن رعايتهم واجب وطني والتزام أصيل على عاتق الدولة والقيادة السياسية في إطار بناء "الجمهورية الجديدة".

كلمات قيادات المحافظة والجمعية

ألقى رئيس جمعية المحاربين القدماء كلمة أعرب خلالها عن تقديره وامتنانه لأسر الشهداء وضحايا الحرب، مؤكدًا استمرار الجمعية في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مشيرًا إلى أن شهداء الوطن سيظلون رمزًا خالدًا للتضحية والفداء.

كما أكد اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، مشيرًا إلى أن عقيدة الفداء متجذرة في وجدان حماة الوطن الذين يواجهون التحديات بكل شجاعة، مجددًا العهد بأن تظل المنظومة الأمنية سندًا قويًا للشعب المصري في ظل القيادة الحكيمة.

تبادل الدروع والتكريم

شهدت الفعاليات تبادل الدروع التذكارية بمكتب المحافظ بين محافظ القليوبية ومدير جمعية المحاربين القدماء، وكذلك بين مدير الأمن ومدير الجمعية، تقديرًا لجهود التعاون ودعم أسر الشهداء ومصابي العمليات.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالمحافظة، حيث تم تسليمهم الدروع التقديرية والهدايا التذكارية، أعقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.