أدان نادي إسبانيول الإسباني بشدة السلوكيات العنصرية التي شهدتها المباراة الودية بين منتخبي مصر وإسبانيا، والتي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "آر سي دي إي".

بيان نادي إسبانيول

وأكد النادي في بيان رسمي أن هذه الأفعال "مرفوضة تمامًا وغير مقبولة"، مشددًا على أنها لا تمثل قيم الرياضة، ويجب التصدي لها والقضاء عليها بشكل حاسم داخل جميع المنشآت الرياضية.

وأوضح إسبانيول أن ملعبه "كان ولا يزال وسيظل مكانًا يحتضن الجميع دون استثناء"، مشيرًا إلى أنه على مدار نحو 17 عامًا استضاف مباريات دولية لمنتخبات من مختلف القارات في أجواء يسودها الاحترام والتعايش.

وفي السياق ذاته، أعرب النادي عن استيائه من "حملة التشويه" التي طالت جماهيره خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن المباراة التي نظمها الاتحاد الإسباني لكرة القدم شهدت حضور جماهير متنوعة، وليس فقط من مشجعي إسبانيول.

وشدد البيان على أنه "ليس من العدل تحميل جماهير النادي مسؤولية تصرفات فردية"، مؤكدًا أن جماهيره عُرفت على مدار أكثر من 125 عامًا بالالتزام والتعددية واحترام قيم الرياضة.

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على رفضه التام لأي تشكيك في سمعته بسبب أفعال قلة لا تمثل الكيان، مجددًا التزامه بمكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية، والعمل على ضمان بقاء ملعبه بيئة آمنة وشاملة للجميع.