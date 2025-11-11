"القضية الخامسة".. فرجاني ساسي يقلب الأوضاع في الزمالك: ما القصة؟

إبراهيم صلاح يتحدث لمصراوي عن تأهل G إلى دور الـ32 من كأس مصر

أزمة جديدة ضربت نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، بسبب الديون التي يعاني منها الأبيض، وتسببت في معاقبته من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأكد مصدر مطلع أن نادي الزمالك تلقى صدمة جديدة، بعقوبة من الاتحاد الدولي بإيقاف القيد بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، والتي تقدر بـ 500 ألف يورو.

وأوضح المصدر، أن مستحقات فرجاني ساسى وصلت إلى 500 ألف يورو بعدما كانت 400 ألف يورو فقط، بسبب الفوائد التى تم توقيعها على نادي الزمالك لعدم السداد فى الموعد المحدد.

وأشار المصدر إلى أن مستحقات فرجاني ساسي كانت في البداية 420 ألف يورو وفقا للحكم الصادر له بالفوائد، وتقدم نادي الزمالك باستئناف على الحكم، وهو ما تم رفضه، وتسبب تأخر السداد في ارتفاعها.

كان الزمالك خصم مستحقات اللاعب (400 ألف يورو)، بحجة توقيع عقوبة عليه بعد جذبه الحكم من السماعة بالإضافة إلى غيابه عن التدريب، وهو ما اعترض عليه اللاعب لعدم وجوده فى اللائحة وتقدم بشكوى للحصول على مستحقاته والتي تم الحكم بها.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر إيقاف قيد الزمالك في الأيام الماضية بسبب 4 قضايا تخص البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق السابق، وثلاثي مساعديه.