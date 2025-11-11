أول تعليق من هشام نصر على لقطته المثيرة للجدل مع زيزو

"بينهم زيزو وبن رمضان".. 5 لاعبين يتوجوا باللقب الأول مع الأهلي بعد الفوز

كتب - محمد عبد السلام:

هاجم هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو"، وأمين صندوق النادي خالد مرتجي، بعد واقعة عدم مصافحة زيزو له أثناء مراسم تسليم ميداليات بطولة السوبر المصري التي أُقيمت في الإمارات.

وقال هشام نصر، خلال تصريحاته عبر قناة المحور، في مداخلته التليفونية مع الإعلامي خالد الغندور: "عتابي ولومي على خالد مرتجي، فبعدما غادر زيزو دون أن يصافحني، قلت له هذا لاعب لا يتمتع بالأدب، فرد قائلاً: عندك حق، لكنني فوجئت في اليوم التالي بنشره صورتين له مع زيزو في الموقف نفسه، بتعمل ايه ياخالد، نحن أكبر من هذه التصرفات بكثير".

وأضاف: "لماذا تدفعوننا إلى مثل هذه المواقف بدلًا من توجيه اللوم لمن أخطأ خالد مرتجي واجه موقفًا مشابهًا العام الماضي مع مريم مصطفى، لاعبة الطائرة، وأثار ضجة كبيرة حينها، فهل لم يتعلم من تلك الواقعة، ولماذا لم يسحب اللاعب ويجعله يصافحني".

وتابع قائلًا: "ما الذي تقصده يا مرتجي حين تنشر صورتك مع زيزو، أشعر بالضيق، وكلما نتحدث عن الروح الرياضية يتضح أن هذا المفهوم لا يُطبق على أرض الواقع".

وأشار نصر إلى أنه: "في حال عدم الالتزام بتعليمات البروتوكول المعروفة، فهل لدى اتحاد كرة القدم لائحة تُعاقب على مثل هذه التصرفات الصغيرة".

وأوضح: "في اتحاد كرة اليد توجد لوائح صارمة، تصل إلى معاقبة اللاعب وناديه إذا خلع الميدالية أمام المنصة، فهل يوجد في كرة القدم نظام مشابه يردع مثل هذه الأفعال".

وأضاف: "من المفترض أن يعاقب اللاعب تلقائيًا دون حاجة لتقديم شكوى من الزمالك، أما إذا لم توجد لوائح واضحة، فالمباراة القادمة لن نصافح لاعبي الفريق المنافس".

وختم حديثه قائلًا: "للأسف أشعر بالحزن من ردود الفعل التي أتابعها، فماذا كان سيحدث لو كانت الواقعة بالعكس ولم أقم أنا بمصافحة اللاعب".