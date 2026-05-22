وزير الخارجية الأمريكي: تقدم في المفاوضات مع إيران

كتب : وكالات

12:20 م 22/05/2026

ماركو روبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود مؤشرات على إحراز تقدم في مسار المفاوضات مع إيران، بالتزامن مع تأكيده رفض أي إجراءات تتعلق بفرض رسوم على حركة المرور في مضيق هرمز.

وقال روبيو إن المفاوضات مع إيران تشهد بعض التقدم، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن أي دولة يمكن أن توافق على دفع رسوم مقابل عبور السفن عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن أي تحرك من جانب إيران لفرض رسوم على المرور في المضيق سيُنظر إليه باعتباره ممارسة غير مقبولة، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة لن تحظى بقبول من أي دولة.

وأشار أيضًا إلى أن القناعة داخل إسرائيل تتزايد بشأن إصرار ترمب على استنفاد كل المسارات الدبلوماسية الممكنة مع إيران في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق.

ماركو روبيو ترامب إسرائيل مضيق هرمز إيران

