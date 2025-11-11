من هو عابدين موهبة الأهلي الذي تم الموافقة على رحيل للبرتغال؟

احتفل ياسين مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل هستيري رفقة والده، عقب التتويج بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتوج ياسين مرعي بلقبه الأول رفقة النادي الأهلي، منذ الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فاركو السكندري.

وظهر ياسين مرعي عقب نهاية مباراة الأحمر، وهو يحتفل بشكل قوي وهستيري رفقة والده في المدرجات، تعبيرا عن سعادته بالفوز بلقب كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك يوم الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

ويذكر أن النادي الأهلي، بالفوز على الزمالك يوم الأحد في السوبر، رفع عدد ألقابه في السوبر إلى اللقب رقم 16، فيما توقف رصيد الزمالك بالبطولة عند 4 ألقاب فقط.

احتفال ياسين مرعي مع والده باول بطولة مع الاهلي،والده المعروف بزملكاويته هنا بتصدق مقولة الاب بيبقي عايز ابنه احسن منه pic.twitter.com/5kZ0YlywcY — Tamer Eid (@ead_tamer) November 10, 2025

