كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

احتفال هستيري من ياسين مرعي رفقة والده بعد الفوز بالسوبر المصري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

12:27 ص 11/11/2025
احتفل ياسين مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل هستيري رفقة والده، عقب التتويج بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتوج ياسين مرعي بلقبه الأول رفقة النادي الأهلي، منذ الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فاركو السكندري.

وظهر ياسين مرعي عقب نهاية مباراة الأحمر، وهو يحتفل بشكل قوي وهستيري رفقة والده في المدرجات، تعبيرا عن سعادته بالفوز بلقب كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك يوم الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

ويذكر أن النادي الأهلي، بالفوز على الزمالك يوم الأحد في السوبر، رفع عدد ألقابه في السوبر إلى اللقب رقم 16، فيما توقف رصيد الزمالك بالبطولة عند 4 ألقاب فقط.

ملخص فيديو وأهداف مباراة مصر وإنجلترا بكأس العالم تحت 17 عامًا

"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين مرعي النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي كأس السوبر المصري الأهلي والزمالك

