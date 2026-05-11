فرج عامر يعلق على مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي (فيديو)

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب وسط النادي الأهلي، لم يظهر بمستوى مميز رفقة الفريق حتى الآن ، بسبب عدم مشاركته في مركزه المعتاد.

وحل فرج عامر ضيفا على الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، ويلا كورة، والكونسلتو وشيفت"، في بودكاست "أسئلة حرجة".

تصريحات فرج عامر عن سبب تراجع مستوى أحمد زيزو

وقال عامر، خلال ظهوره في بودكاست "أسئلة حرجة"، مع الإعلامي مجدي الجلاد: "تراجع مستوى زيزو مع الأهلي، جزء منها مشكلة مدير فني، نظرا لعدم إشراكه في مركزه المناسب، ومن وجهة نظري يمكن الاستغناء عنه في أي وقت، في حال تلقى الأحمر عرضا مناسبا لرحيله".

وأضاف: "أي لاعب داخل النادي الأهلي ولاعب الكرة بشكل عام، يمكن رحيله في حال تقديم عرضا ماديا مناسبا، وأي لاعب يوجد له بديل وقد يكون البديل أفضل".

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يمتلكون موهبة كبيرة، لكنهم لم يحصلوا على الفرصة الكاملة لإظهار قدراتهم".

وواصل: "التفاوت في المقابل المادي داخل النادي الأهلي، تسبب في وجود أزمة داخل غرف الملابس داخل النادي وليس كثرة النجوم لأن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يصبح نجم".

واختتم عامر تصريحاته: "لا يوجد أي لاعب في الدوري المصري يستحق الحصول على 100 مليون في الموسم، خاصة وأننا لا يوجد لدينا اللاعب الذي يصنع الفارق باستمرار".

أرقام زيزو مع الأهلي هذا الموسم

وكان أحمد سيد زيزو انضم إلى النادي الأهلي، في يونيو من العام الماضي 2025 قادما في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وخاض زيزو خلال الموسم الحالي رفقة الأبيض 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

