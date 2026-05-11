مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 1
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

1 0
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

2 1
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

1 2
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

فرج عامر يعلق على مستوى أحمد سيد زيزو مع الأهلي (فيديو)

كتب : يوسف محمد

08:06 م 11/05/2026 تعديل في 11:20 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فرج عامر- لو جه عرض لزيزو.. يمشي
  • عرض 6 صورة
    فرج عامر يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بالإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    فرج عامر
  • عرض 6 صورة
    فرج عامر رئيس سموحة
  • عرض 6 صورة
    المهندس محمد فرج عامر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، أن أحمد سيد زيزو لاعب وسط النادي الأهلي، لم يظهر بمستوى مميز رفقة الفريق حتى الآن ، بسبب عدم مشاركته في مركزه المعتاد.

وحل فرج عامر ضيفا على الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، ويلا كورة، والكونسلتو وشيفت"، في بودكاست "أسئلة حرجة".

تصريحات فرج عامر عن سبب تراجع مستوى أحمد زيزو

وقال عامر، خلال ظهوره في بودكاست "أسئلة حرجة"، مع الإعلامي مجدي الجلاد: "تراجع مستوى زيزو مع الأهلي، جزء منها مشكلة مدير فني، نظرا لعدم إشراكه في مركزه المناسب، ومن وجهة نظري يمكن الاستغناء عنه في أي وقت، في حال تلقى الأحمر عرضا مناسبا لرحيله".

وأضاف: "أي لاعب داخل النادي الأهلي ولاعب الكرة بشكل عام، يمكن رحيله في حال تقديم عرضا ماديا مناسبا، وأي لاعب يوجد له بديل وقد يكون البديل أفضل".

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين الذين يمتلكون موهبة كبيرة، لكنهم لم يحصلوا على الفرصة الكاملة لإظهار قدراتهم".

وواصل: "التفاوت في المقابل المادي داخل النادي الأهلي، تسبب في وجود أزمة داخل غرف الملابس داخل النادي وليس كثرة النجوم لأن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يصبح نجم".

واختتم عامر تصريحاته: "لا يوجد أي لاعب في الدوري المصري يستحق الحصول على 100 مليون في الموسم، خاصة وأننا لا يوجد لدينا اللاعب الذي يصنع الفارق باستمرار".

أرقام زيزو مع الأهلي هذا الموسم

وكان أحمد سيد زيزو انضم إلى النادي الأهلي، في يونيو من العام الماضي 2025 قادما في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.

وخاض زيزو خلال الموسم الحالي رفقة الأبيض 28 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:

وفد رسمي من الزمالك يقدم واجب العزاء في والد محمد شحاتة لاعب الفريق

مصراوي يكشف تفاصيل اتفاق أبو ريدة والأهلي قبل انتقالات الصيف.. تفاصيل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مجدي الجلاد النادي الأهلي الدوري المصري أحمد زيزو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي
رياضة محلية

مصراوي يكشف.. الشحات يضع 3 شروط للإستمرار في الأهلي

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن المتهمين بابتزاز هيثم عرابي
مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة
حكايات الناس

مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة
بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
أجنبي

بين الجرأة والأناقة.. 20 صورة لـ جورجينا تثير جدلا على "السوشيال ميديا"
"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟
زووم

"سوسو كل ما افتكرها بعيط".. كيف تحدث عبد الرحمن أبو زهرة عن حب العمر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
بعد رفض ترامب للمقترح الإيراني.. طهران تلوّح بضرب مصالح أمريكية
بعد ظهوره في إسرائيل.. هل ينتشر فيروس هانتا في الشرق الأوسط؟
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة