في واقعة مأساوية هزّت محافظة الفيوم، أصدرت نيابة بندر الفيوم قرارًا بحبس جدة الطفل “نور” 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامها بالإهمال في رعايته حتى وفاته، والتخلص من جثمانه داخل مقابر البارودية البحرية بطريقة غير قانونية.

قرار النيابة في الواقعة

أكدت النيابة أن التحقيقات الأولية انتهت إلى عدم ثبوت شبهة قتل عمد، لكنها أشارت إلى مسؤولية الجدة عن الإهمال الجسيم في رعاية الطفل وتغذيته وعلاجه، ما أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى قيامها بالتخلص من الجثمان دون اتخاذ الإجراءات القانونية.

مأساة طفل بين التفكك الأسري

وكشفت التحريات أن الطفل “نور” عاش في ظروف قاسية داخل قرية منشأة عبد الله التابعة لمركز الفيوم، بعد حبس والدته في قضايا مختلفة، وتخلي والده عنه، ليتولى رعايته لدى جدته.

رحلة الإهمال حتى الوفاة

وأفاد الأهالي أن الطفل كان يعاني من سوء تغذية وضعف صحي شديد، ولم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، حتى فارق الحياة داخل منزل جدته.

اعترافات الجدة

واعترفت الجدة خلال التحقيقات بأنها حاولت التخلص من الجثمان بعد وفاته، خوفًا من المساءلة، وقامت بنقله إلى مقابر البارودية وتركه هناك، بعد رفض بعض المغسلات استلامه دون تصريح دفن.

ضبط المتهمة وكشف الواقعة

وتمكنت مباحث قسم أول الفيوم من كشف ملابسات الواقعة خلال 24 ساعة، عبر تتبع خط سير الجدة وفحص كاميرات المراقبة، قبل ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قرار بدفن الجثمان

وقررت النيابة التصريح بدفن جثمان الطفل “نور” عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.