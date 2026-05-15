كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بأداء حركات استعراضية بالإسكندرية، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

ضبط طالبين استعرضا بدراجة نارية في شوارع الإسكندرية

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها الذي لا يحمل رخصة قيادة، ومستقليها وهما طالبان مقيمان بدائرتي باب شرق وسموحة.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

