يبدأ حسن رداد، وزير العمل، غدًا السبت، جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد، تشمل: محافظات أسوان والأقصر وقنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، ومتابعة جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني والتشغيل، ونشر مبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية العمال ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،ودعم العمالة غير المنتظمة.

تفاصيل جولة وزير العمل غدًا

تتضمن جولة وزير العمل غدًا عددًا من الفعاليات والزيارات الميدانية، إذ يستهل الوزير زيارته بمحافظة أسوان بتفقد عدد من المنشآت الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها شركة السبائك الحديدية وشركة كيما أسوان، لمتابعة برامج السلامة والصحة المهنية، وجهود تطوير بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب لقاء ممثلي الإدارة والعمال، والتأكيد على أهمية الصناعة الوطنية ودورها في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

وتشمل الجولة بمحافظة الأقصر لقاءات موسعة مع القيادات التنفيذية والشركاء الاجتماعيين، لبحث ملفات التشغيل وتنمية المهارات وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ومتابعة جهود مديرية العمل في تقديم الخدمات للمواطنين، وتنفيذ خطط الوزارة الخاصة بالتوسع في برامج التدريب المهني، كما تشمل الجولة تسليم عقود عمل، وكذلك شهادات لخريجي دورات تدريب مهني .

وفي محافظة قنا، يتفقد الوزير ،مركز التدريب المهني بمدينة قفط، لمتابعة البرامج التدريبية المقدمة للشباب، والوقوف على مستوى التجهيزات والورش التدريبية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل داخل وخارج مصر.

ومن المقرر أن يستعرض وزير العمل خلال جولته جهود الوزارة في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وما يتضمنه من مكتسبات تحقق المزيد من الأمان الوظيفي وتعزز علاقات العمل المتوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في منظومة التدريب المهني والتحول الرقمي وتطوير خدمات المديريات بالمحافظات، وكذلك التأكيد على حرص الدولة على حماية ورعاية الأطفال ودمج ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا:

مصر ومنظمة العمل الدولية تتفقان على تسريع إعداد البرنامج القطري للعمل اللائق



آلاف فرص العمل للشباب.. وزير العمل يبحث توسعات "ليوني" الألمانية للسيارات



