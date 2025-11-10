10 معلومات عن عمر عبد العزيز حارس منتخب مصر تحت 17عامًا

من هو عابدين موهبة الأهلي الذي تم الموافقة على رحيل للبرتغال؟

بعد تألقه مع منتخب مصر للناشئين، لفت عمر عبد العزيز، حارس المرمى، أنظار الجماهير المصرية بتصدياته الرائعة خلال المباريات.

وتلقى منتخب مصر خسارته الأولى في ختام دور المجموعات أمام منتخب إنجلترا بثلاثية دون مقابل.

وقد صعد منتخب مصر من دور المجموعات إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في دولة قطر.

من هو عمر عبد العزيز حارس مرمى منتخب الناشئين ؟

وُلد عمر عبد العزيز في القاهرة يوم 11 أبريل عام 2008، ويبلغ طوله 183 سم.

ويلعب في صفوف فريق الزمالك للشباب.

شارك عمر عبد العزيز مع منتخب مصر في 14 مباراة دولية، حافظ خلالها على نظافة شباكه في مباراة واحدة، بينما استقبل 20 هدفًا في 14 مباراة.

وحصل على بطاقة حمراء واحدة خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا.

كما شارك في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا مع منتخب مصر في ثلاث مباريات، استقبل خلالها خمسة أهداف.

