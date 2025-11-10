بتروجيت يوضح عبر مصراوي تفاصيل مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان

من هو عابدين موهبة الأهلي الذي تم الموافقة على رحيل للبرتغال؟

كتب ـ محمد الميموني:

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، عن آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع الفريق البترولي حامد حمدان، إلى الفارس الأبيض في يناير المقبل.

وقال أيمن، في تصريحات خاصة "لمصراوي" اليوم الإثنين: "ملتزمون باتفاقنا المبدئي مع نادي الزمالك بخصوص انتقال حامد حمدان للأبيض، لكن قد يحدث بعض تغيرات في الاتفاق خلال الفترة المقبلة، حتى الأن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على انتقال اللاعب".

وأضاف: "كان هناك اتفاق مع الزمالك، لانتقال حامد للأبيض في يناير المقبل، بعيداً عن الأرقام المنتشرة على السوشيال ميديا، نحن نحترم أي اتفاق نقوم به ، لكن الاتفاق ليس هناك أي جديد، يمكن أن يحدث تغيرات، خاصة في تسديد المقابل المادي للصفقة".

وشارك حمدان مع بتروجيت في 25 مباراة خلال الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويذكر أن إدارة نادي الزمالك، كانت ترغب في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة بتروجيت تمسكت باستمرار اللاعب مع الفريق.