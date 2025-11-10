أول تعليق من رضا عبد العال على فوز الأهلي بالسوبر المصري

حقق فريق مواليد 2007 لكرة القدم بالنادي الأهلي ، فوزا هاما على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وحل فريق الناشئين بنادي الزمالك ضيفا على ناشئي الفارس الأحمر، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، وانتهى لصالح الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة التاسعة ببطولة الجمهورية.

وفي سياق متصل، كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره الزمالك،ب بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في نهائي السوبر المصري.

وبفوز فريق الأهلي مواليد 2007 على الزمالك اليوم، يكون المارد الأحمر، رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 18 في المركز الثاني، بجدول ترتيب بطولة الجمهورية.

وخاض المارد 8 مباريات في بطولة الجمهورية حتى الآن، تمكنوا من تحقيق الفوز في 5 لقاءات وتعادل الأحمر في 3 لقاءات ولم يتلقى أي هزيمة.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في بطولة الجمهورية مواليد 2007 حتى الأن، 22 هدفا فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

