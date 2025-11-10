مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

1 0
16:45

البرازيل

الكأس يعلن تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا بالمونديال

كتب : محمد خيري

04:44 م 10/11/2025
أعلن أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين، تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة إنجلترا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين المقام حاليا في قطر.

ويأمل منتخب الناشئين، في تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل أمام إنجلترا بعدما ضمن التأهل رسميا إلى دور القادم من المونديال.

منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط من أول جولتين، بفوزه على هايتي وتعادله مع فنزويلا.

بينما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

في حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، أنس رشدي.

وفي الهجوم: بلال عطية، إبراهيم النجعاوي، حمزة عبدالكريم.

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مباراة مصر وإنجلترا كأس العالم للناشئين تشكيل منتخب مصر للناشئين

