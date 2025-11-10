الأهلي يوافق على احتراف لاعبه في الدوري البرتغالي.. تفاصيل

بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

وافق النادي على سفر أحمد عابدين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى البرتغال فجر اليوم الإثنين لقضاء فترة معايشة مع نادي فاماليكاو الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري البرتغالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد متابعة مسؤولي النادي البرتغالي للاعب خلال مشاركته في كأس العالم للشباب التي أُقيمت مؤخرا في تشيلي، حيث قدم عابدين أداءً متميزا لفت الأنظار خلال البطولة فضلا عن قدراته الفنية والبدنية.

وتأتي فترة معايشة عابدين تمهيدًا للتعاقد معه، في حال تقديم النادي البرتغالي عرضًا مناسبًا يليق بإمكانات اللاعب وباسم النادي.

وتعاقد الأهلي مع المدافع صاحب الـ19 عاما قادما من ناشئي وادي دجلة بموسم 2020/21، وتدرج عابدين في الفرق السنية المختلفة بالمارد الأحمر، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بموسم 2025/26.

