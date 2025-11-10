مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

- -
14:30

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
14:30

المكسيك

قناة مجانية تعلن نقل مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا في المونديال

كتب : محمد خيري

11:26 ص 10/11/2025
    لاعبي منتخب الناشئين (11)
    لاعبي منتخب الناشئين (4)
    لاعبي منتخب الناشئين (12)
    لاعبي منتخب الناشئين (13)
    لاعبي منتخب الناشئين (14)
    لاعبي منتخب الناشئين (17)
    لاعبي منتخب الناشئين (16)
    لاعبي منتخب الناشئين (15)
    لاعبي منتخب الناشئين (18)
    لاعبي منتخب الناشئين (2)
    لاعبي منتخب الناشئين (5)
    لاعبي منتخب الناشئين (9)
    لاعبي منتخب الناشئين (6)
    لاعبي منتخب الناشئين (3)
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (1)

يلتقي منتخب مصر للناشئين، أمام نظيره منتخب إنجلترا اليوم الإثنين، في ختام مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين أمام إنجلترا

وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين مع منتخب إنجلترا، في السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025.

منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط من أول جولتين، بفوزه على هايتي وتعادله مع فنزويلا، ويضمن التأهل للأدوار الإقصائية.

بينما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في المجموعة، برصيد 3 نقاط، ولا يزال يطارد بطاقة التأهل.

قناة مفتوحة لنقل مباراة منتخب الناشئين وإنجلترا

وتقرر أن تُنقل مباراة مصر ضد إنجلترا، في السادسة إلا ربع، عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين منتخب أنجلترا كأس العالم للناشئين

