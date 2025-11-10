مباريات الأمس
"ملهاش لازمة".. نجم الزمالك السابق يهاجم زيزو بعد واقعة نهائي السوبر

كتب : محمد خيري

10:36 ص 10/11/2025
أكد حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن مصطفى شلبي لاعب الزمالك السابق أفضل من الأنجولي شيكو بانزا.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مصطفى شلبي أفضل من شيكو بانزا بكتير جدا والأخير غير مقنع وغير مفيد للفريق".

وأضاف: "لقطة عدم مصافحة زيزو لهشام نصر عقب المباراة ليست جيدة وملهاش لازمة بصراحة، وما الأزمة أن يصافح زيزو هشام نصر بشكل طبيعي".

وتابع: "كنت اتمنى أعلن أسماء قائمة المنتخب بعد المباراة التي تجمع بين الأهلي والزمالك لكن الاختيارات متاثرش على مستوى اللاعبين".

واختتم عبد اللطيف تصريحاته قائلا: "كنت اتمنى ناصر ماهر وعمر جابر يكونوا متواجدين مع منتخب مصر ولكن في النهاية لابد من احترام وجهة نظر المدرب".

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، بعدما هزم غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي الزمالك حمادة عبداللطيف أخبار الأهلي

