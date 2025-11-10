علق نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق هشام يكن، على مستوى لاعبي الفارس الأبيض أمس أمام الأهلي أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة أمس أمام الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي السوبر المصري.

وقال يكن في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا نريد أن نقسو على أحمد عبد الرؤوف، فهو لا يمتلك الخبرات الكافية لخوض هذه المباريات وهو ما تسبب في وقوعه في بعض الأخطاء الفنية في المباراة".

وأضاف: "تواجد عبد الله السعيد وسيف جعفر معا في منتصف الملعب معا، منذ بداية المباراة، هو أمر خاطئ لأنه أتاح للنادي الأهلي فرصة السيطرة على الكرة بشكل كبير، خاصة وأن الثنائي لا يقدمان الوجبات الدفاعية بشكل جيد".

وتابع: "الزمالك منح الأهلي مساحات كبيرة الأهلي منذ بداية المباراة، وهو ما ساهم في منح الأهلي الأفضلية منذ بداية المباراة والسيطرة على الكرة".

واختتم يكن تصريحات: "أفضل لاعبي الزمالك في اللقاء كان الثلاثي، أحمد فتوح، محمد شحاتة وعمر جابر، أمام باقي اللاعبين فكانوا بعاد عن مستواهم خلال اللقاء".

