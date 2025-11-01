ماذا قدم فيريرا مع الزمالك قبل رحيله عن الفريق؟

" ثلاثة لن يشاركوا".. موقف سداسي الأهلي المصاب من بطولة كأس السوبر المصري

وجه نادي الزمالك برئاسة، حسين لبيب، الشكر للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، ليرحل عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم اليوم السبت.

وجاء رحيل البلجيكي عن القيادة الفنية للزمالك، بعد التنسيق بين مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي، حيث تم تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا بدلا منه.

ورحل فيريرا عن الفارس الأبيض بعد خوض 13 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات، حيث فاز في 7 مواجهات، وخسر مباراتين، بينما تعادل في 4 لقاءات.

وقاد فيريرا الزمالك للتعادل مع فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في آخر مبارياته بالدوري المصري، ضمن مواجهات الجولة الـ12.

وكان المدرب صاحب الـ 45 عاما تولى القيادة الفنية للزمالك يوم 4 يوليو 2025، قبل أن يرحل بعدها بـ3 أشهر.

