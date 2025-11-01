مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 1
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

ماذا قدم فيريرا مع الزمالك قبل رحيله عن الفريق؟

كتب : محمد القرش

04:40 م 01/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا في مؤتمر
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
  • عرض 10 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه نادي الزمالك برئاسة، حسين لبيب، الشكر للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، ليرحل عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم اليوم السبت.

وجاء رحيل البلجيكي عن القيادة الفنية للزمالك، بعد التنسيق بين مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي، حيث تم تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرا فنيا بدلا منه.

ورحل فيريرا عن الفارس الأبيض بعد خوض 13 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات، حيث فاز في 7 مواجهات، وخسر مباراتين، بينما تعادل في 4 لقاءات.

وقاد فيريرا الزمالك للتعادل مع فريق البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في آخر مبارياته بالدوري المصري، ضمن مواجهات الجولة الـ12.

وكان المدرب صاحب الـ 45 عاما تولى القيادة الفنية للزمالك يوم 4 يوليو 2025، قبل أن يرحل بعدها بـ3 أشهر.

اقرأ أيضًا:

ماذا ينتظر الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف؟

هل السبب الخيانة؟.. لامين يامال يعلن انفصاله عن نيكي نيكول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يانيك فيريرا الزمالك أخبار الزمالك مدرب الزمالك فيريرا إقالة فيريرا أحمد عبد الرؤوف إحصائيات فيريرا مع الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفي ورموز العالم في المحروسة