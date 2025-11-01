مباريات الأمس
اللاعب الوحيد.. صورة محمد صلاح تزين الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير

كتب : هند عواد

02:29 م 01/11/2025
    محمد صلاح مع منتخب مصر (2)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
    شيكابالا مع محمد صلاح من منتخب مصر (1)

زينت صورة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، رفقة مجموعة نجوم كبار.

وظهرت صورة محمد صلاح على الطريق الجانبي المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، قبل ساعات من حفل الافتتاح، المقرر له مساء اليوم.

ويعد محمد صلاح الشخصية الرياضية الوحيدة التي وضعت صورتها على الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، رفقة مجموعة من الشخصيات المصرية المؤثرة.

محمد صلاح افتتاح المتحف المصري الكبير صورة محمد صلاح في المتحف المصري الكبير

