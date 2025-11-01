فقد وعيه في الملعب.. لقطتان مثيرتان للجدل لنور الدين بن زكري المرشح لتدريب

زينت صورة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، رفقة مجموعة نجوم كبار.

وظهرت صورة محمد صلاح على الطريق الجانبي المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، قبل ساعات من حفل الافتتاح، المقرر له مساء اليوم.

ويعد محمد صلاح الشخصية الرياضية الوحيدة التي وضعت صورتها على الطريق المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، رفقة مجموعة من الشخصيات المصرية المؤثرة.

