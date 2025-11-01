"أكثر من نصف مليون جنيه" .. الأهلي يستقر على إعدام ديون لاعب الزمالك السابق

قرار من الأهلي قبل المشاركة في كأس السوبر المصري

كشف المدير التنفيذي لرابطة الأندية الإماراتية، مصعب المرزوقي، عن المستجدات التي ستشهدها النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري.

وأشار المرزوقي في تصريحات لقناة DMC مساء أمس الجمعة إلى أن النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري ستشهد فعاليات ترفيهية كاملة وتجربة ثرية للجماهير.

وأوضح المدير التنفيذي لرابطة الأندية الإماراتية أن الفعاليات ستكون بمنطقة الجماهير الموجودة خارج الملعب، مضيفًا: "سيكون هناك فقرة تقديمية للبطولة في نصف النهائي، وحفل ضخم في النهائي يحييه مطربين مصريين".

ونوه المرزوقي إلى أنهم كرابطة الأندية الإماراتية أتموا كافة الأمور التنظيمية مع اتحاد الكرة المصري والإماراتي والشركة المتحدة للرياضة.

وأتم المدير التنفيذي لرابطة الأندية الإماراتية تصريحاته بالتنويه إلى أن الأندية المشاركة في كأس السوبر المصري ستصل تباعًا في 3 نوفمبر وفقا للاتفاق، بتنسيق كامل مع اتحاد الكرة والشركة المتحدة لضمان أعلى معايير الراحة للمشاركين.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي بمشاركة أندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

