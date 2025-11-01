بعد اقتراب رحيله.. ماذا قدم يانيك فيريرا مع الزمالك؟

أفاد مصدر بأن مدير التعاقدات بنادي الزمالك عبدالرحمن إسماعيل قد تقدم بعرض للمدير الفني الجزائري نور الدين بن زكري لقيادة الفريق خلفًا للمدرب البلجيكي الحالي يانيك فيريرا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء أمس الجمعة، إلى أن عرض الزمالك للمدرب الجزائري جاء لقيادة الفريق لنهاية الموسم الجاري 2025/26 ولكن لم يرد صاحب الـ 60 عامًا بموقفه النهائي.

ولم يخرج الجزائري نور الدين بن زكري خلال الست أعوام الماضية من الدوري السعودي حين تولى في فبراير 2019 تدريب نادي الفيحاء ثم نادي ضمك والأخدود والخلود بعد تجربة كانت في موسم 12/13 مع نادي الرائد السعودي.

ويعرف عن المدرب الجزائري أنه مدرب إنقاذ إذ نجح في الإبقاء بالخلود والأخدود في دوري المحترفين السعودي.

وكانت آخر تجارب بن زكري التدريبية فريق الخلود بالدوري السعودي الموسم الماضي إذ قاد الفريق بـ 28 مباراة فاز بـ 11 مباراة وتعادل في 3 وتلقى الخسارة في 14 مباراة.

وسجل لاعبو الخلود تحت قيادة بن زكري 35 هدفًا خلال 28 مباراة فيما اهتزت شباكهم 52 مرة.

