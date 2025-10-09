مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

0 0
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"حلقت دقني".. تعليق ميدو على تأهل المنتخب لكأس العالم ورسالة للتوأم

كتب : محمد خيري

02:31 م 09/10/2025

أحمد حسام ميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك، على تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

قال ميدو خلال برنامجه عبر قناة النهار": "حسام حسن وإبراهيم حسن أبطال، تمكنوا من قيادة مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة، وكل التحية لهم وللجهاز الفني بالكامل."

وأضاف: "النهارده حلقت دقني احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم، وبشكر جميع اللاعبين أظهروا انضباطًا والتزامًا كبيرا، وكان لديهم إحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه الوطن".

وأكمل ميدو: "حققنا إنجاز تاريخي هناك منتخبات كبيرة في إفريقيا لم تتمكن من الوصول إلى المونديال".

وفي نهاية حديثه، أشاد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب والجهاز الفني عقب التأهل، قائلا: "أكبر دعم من الدولة لرجال منتخب مصر، وتشجعهم على مواصلة العطاء في كأس العالم".

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الإعلامي أحمد حسام ميدو تأهل المنتخب كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)