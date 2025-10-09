"حلقت دقني".. تعليق ميدو على تأهل المنتخب لكأس العالم ورسالة للتوأم
كتب : محمد خيري
أحمد حسام ميدو
علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك، على تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
قال ميدو خلال برنامجه عبر قناة النهار": "حسام حسن وإبراهيم حسن أبطال، تمكنوا من قيادة مصر للتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة، وكل التحية لهم وللجهاز الفني بالكامل."
وأضاف: "النهارده حلقت دقني احتفالًا بتأهل مصر لكأس العالم، وبشكر جميع اللاعبين أظهروا انضباطًا والتزامًا كبيرا، وكان لديهم إحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه الوطن".
وأكمل ميدو: "حققنا إنجاز تاريخي هناك منتخبات كبيرة في إفريقيا لم تتمكن من الوصول إلى المونديال".
وفي نهاية حديثه، أشاد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب والجهاز الفني عقب التأهل، قائلا: "أكبر دعم من الدولة لرجال منتخب مصر، وتشجعهم على مواصلة العطاء في كأس العالم".
وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.