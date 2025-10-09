"10 ملايين شهريا وشرط جزائي صادم".. تفاصيل عقد جيس ثورب مع الأهلي

"لا يمكن وصفه أو تخيله".. تعليق مؤثر من شوبير على تكرار نجله لإنجازه

أعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع الدنماركي جيس ثورب، ليتولى ‏تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين ونصف.

وقام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات والاسكاوتينج بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية بعد الإجتماع مع المدرب في الدنمارك.

ومن المقرر أن يصل سوروب إلى القاهرة غدًا المدير الفني الجديد للأهلي الدنماركي جيس ثورب ‏ومعه مساعدان، ومعد بدني ومحلل فني ومدرب للحراس، وسوف يتسلم ‏‏ياس سوروب وجهازه المهمة ابتداءً من بعد غدٍ الجمعة.‏

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أن العقد بين النادي الأهلي والمدير الفني، مدته موسمين ونصف وسيحصل برفقة جهازه المعاون علي 250 ألف يورو شهريا.

وأضاف أن "ثورب" وافق على وجود عادل مصطفي في الجهاز المعاون بالنسبة له بينما يفرض الغموض نفسه على موقف عماد النحاس الذي سيقود مران اليوم وهو الأخير بالنسبة له، والأقرب يتم توجيه الشكر له بعدها.

وأوضح: "هناك شرط جزائي في عقد المدرب، يقدر بثلاث شهور على الطرفين حال فسخ العقد ".

وأختتم المصدر :"ثورب شاهد مباريات كثيرة لفريق الأهلي واجتمع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي مرتين عبر زووم قبل التعاقد معه".