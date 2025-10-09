مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل زيارة وزير الرياضة لمعسكر منتخب المحليين قبل مواجهة المغرب

كتب : محمد خيري

11:14 ص 09/10/2025

الدكتور أشرف صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بالمغرب، وعقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان واللاعبين، من أجل الاطمئنان عليهم وتحفيزهم قبل انطلاق المباريات الودية والرسمية.

وجاءت الزيارة عقب مؤازرة المنتخب الأول في مباراته أمام جيبوتي، والتي شهدت تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث أكد الوزير وأبوريدة على أهمية الاستعداد الجيد وتقديم مستوى ونتائج متميزة خلال منافسات كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ديسمبر المقبل.

وأثنى هاني أبوريدة على فكرة تكوين المنتخب، مشيرًا إلى أن هناك طموحات كبيرة لهذا الفريق الواعد في المنافسات القادمة.

وحضر اللقاء السفير المصري في المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف، والمهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد حلمي الشريف، ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة الاتحاد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدكتور أشرف صبحي منتخب المحليين مواجهة المغرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟