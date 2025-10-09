مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

وليد صلاح الدين: قرار زيزو كان الأصعب لي مع الأهلي

كتب : مصراوي

01:14 ص 09/10/2025
    زيزو من مباراة بيراميدز
    زيزو
    زيزو
    زيزو
    زيزو يظهر في إعلان جديد (1)
    أفشة وأكرم توفيق
    أفشة وأكرم توفيق
    محمد مجدي أفشة

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أصعب قرار له منذ عودته مؤخرًا للعمل بالقلعة الحمراء.

الأهلي كان قد أعلن وليد صلاح الدين في سبتمبر الماضي مديرًا للكرة بالفريق الأول.

وقال وليد صلاح الدين، خلال حلوله ضيفًا بقناة الأهلي مساء أمس الأربعاء:"أصعب قرار اتخذته بالنادي الأهلي هو استبعاد أفشة وزيزو من مباراة الزمالك الماضية الثنائي عاد من الإصابة قبل المباراة بيومين فقط وتحدثت مع عماد النحاس وطبيب الفريق واتفقنا على عدم المخاطرة وعدم تعريضهما للغياب فترة طويلة".

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن الثنائي شارك بعد ذلك في مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري وكانا سببًا في فوز الفريق.

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالتنويه إلى أنه كان سعيدًا جدًا بمفاجآة اختيار محمد الخطيب له بمنصب مدير الكرة:"كنت أنتظر هذه الخطوة منذ سنوات وأنا مؤهل لها".

وليد صلاح الدين زيزو محمد مجدي أفشة الأهلي الزمالك

