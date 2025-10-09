وليد صلاح الدين: قرار زيزو كان الأصعب لي مع الأهلي

بعد تأهل مصر.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن؟

أول تعليق من أحمد شوبير على تأهل نجله رفقة مصر لكأس العالم

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أصعب قرار له منذ عودته مؤخرًا للعمل بالقلعة الحمراء.

الأهلي كان قد أعلن وليد صلاح الدين في سبتمبر الماضي مديرًا للكرة بالفريق الأول.

وقال وليد صلاح الدين، خلال حلوله ضيفًا بقناة الأهلي مساء أمس الأربعاء:"أصعب قرار اتخذته بالنادي الأهلي هو استبعاد أفشة وزيزو من مباراة الزمالك الماضية الثنائي عاد من الإصابة قبل المباراة بيومين فقط وتحدثت مع عماد النحاس وطبيب الفريق واتفقنا على عدم المخاطرة وعدم تعريضهما للغياب فترة طويلة".

وأشار مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن الثنائي شارك بعد ذلك في مباراة كهرباء الإسماعيلية بالدوري وكانا سببًا في فوز الفريق.

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالتنويه إلى أنه كان سعيدًا جدًا بمفاجآة اختيار محمد الخطيب له بمنصب مدير الكرة:"كنت أنتظر هذه الخطوة منذ سنوات وأنا مؤهل لها".

اقرأ أيضًا:

مصر تقسو على جيبوتي بثلاثية وتتأهل رسميًا لكأس العالم

"فترة غياب صادمة".. طبيب الأهلي يعلن طبيعة إصابة حسين الشحات



