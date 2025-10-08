مباريات الأمس
لاعب منتخب مصر يغيب رسميًا عن مباراة غينيا المقبلة

كتب : محمد عبد الهادي

10:22 م 08/10/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تأكد بشكل رسمي غياب لاعب منتخب مصر مروان عطية من المباراة المقبلة للفراعنة، وذلك أمام غينيا بيساو في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة على جيبوتي، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء بالجولة التاسعة من التصفيات، ليحسم تأهله للمونديال متصدرًا للمجموعة.

مروان عطية يغيب عن مباراة مصر المقبلة

بات اللاعب مروان عطية خارج حسابات حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري في المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو بالجولة العاشرة للتصفيات.

وحصل مروان على بطاقة صفراء في لقاء جيبوتي، ليتأكد غيابه بسبب تراكم الإنذارات وحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

منتخب مصر مروان عطية مصر وجيبوتي كأس العالم 2026

