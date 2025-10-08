مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

1 3
20:15

السعودية

جميع المباريات

6 صور من تحطم سيارة نجم الزمالك الأسبق في الشارع

كتب : نهي خورشيد

06:59 م 08/10/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة يتسبب في تحـطـم سيارة سيد نيمار لاعب البنك الأهلي أمام مقر النادي
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة يتسبب في تحـطـم سيارة سيد نيمار لاعب البنك الأهلي أمام مقر النادي 4
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة يتسبب في تحـطـم سيارة سيد نيمار لاعب البنك الأهلي أمام مقر النادي 1
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة يتسبب في تحـطـم سيارة سيد نيمار لاعب البنك الأهلي أمام مقر النادي 2
  • عرض 6 صورة
    سقوط شجرة يتسبب في تحـطـم سيارة سيد نيمار لاعب البنك الأهلي أمام مقر النادي 5

شارك أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين بصور من تحطم سيارة السيد نيمار لاعب خط وسط الزمالك الأسبق والبنك الأهلي الحالي.

ونشر أحد الرواد الصور عبر موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، موضحاً سقوط عدد من الأشجار على سيارة اللاعب من أمام مقر نادي البنك الأهلي، مما أدي إلى تحطيمها.

وكان السيد نيمار رحل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد إنهاء إدارة البنك اتفاقها مع مسؤولي الزمالك لضمه لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي حتى الأن المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، متساوياً مع كلا من غزل المحلة وحرس الحدود.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

السيد نيمار البنك الأهلي الزمالك القلعة البيضاء الدوري المصري الممتاز سيارة نيمار

أخبار

المزيد

