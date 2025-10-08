6 صور من تحطم سيارة نجم الزمالك الأسبق في الشارع

بعد الفوز على جيبوتي.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

"الأول في التاريخ".. حسام حسن يسجل رقما قياسيا مع منتخب مصر

أول تعليق من إبراهيم حسن بعد تأهل مصر لكأس العالم 2026

شارك أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين بصور من تحطم سيارة السيد نيمار لاعب خط وسط الزمالك الأسبق والبنك الأهلي الحالي.

ونشر أحد الرواد الصور عبر موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، موضحاً سقوط عدد من الأشجار على سيارة اللاعب من أمام مقر نادي البنك الأهلي، مما أدي إلى تحطيمها.

وكان السيد نيمار رحل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد إنهاء إدارة البنك اتفاقها مع مسؤولي الزمالك لضمه لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي حتى الأن المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، متساوياً مع كلا من غزل المحلة وحرس الحدود.