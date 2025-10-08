6 صور من تحطم سيارة نجم الزمالك الأسبق في الشارع
كتب : نهي خورشيد
شارك أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين بصور من تحطم سيارة السيد نيمار لاعب خط وسط الزمالك الأسبق والبنك الأهلي الحالي.
ونشر أحد الرواد الصور عبر موقع التواصل الاجتماع فيسبوك، موضحاً سقوط عدد من الأشجار على سيارة اللاعب من أمام مقر نادي البنك الأهلي، مما أدي إلى تحطيمها.
وكان السيد نيمار رحل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد إنهاء إدارة البنك اتفاقها مع مسؤولي الزمالك لضمه لمدة ثلاث مواسم مقبلة.
وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي حتى الأن المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، متساوياً مع كلا من غزل المحلة وحرس الحدود.